توفير المستلزمات المدرسية.. الداخلية تطلق المرحلة الـ19 من "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الـ19 من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك وفق بيان رسمي لوزارة الداخلية؛ تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسى الجديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".