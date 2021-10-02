ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الماشية.

تلقى مركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز يفيد باكتشافه سرقة 3 رؤوس ماشية من داخل حظيرة الماشية الخاصة به والكائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 3 منهم، وبحوزتهم (فرد محلي – طلقتين من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سيارتين)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، كما أقروا بحيازتهم للأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي، وأضافوا بتصرفهم في الماشية المستولى عليها بالبيع، وتم إرشادهم ضبط رؤوس الماشية المستولى عليها لدى عميلين لهما (حسني النية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.