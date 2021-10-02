إصابة 9 أشخاص بينهم شرطي في انقلاب سيارة أعلى "دائري القومية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص بينهم أمين شرطة في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري شمال الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بمنطقة القومية العربية.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان بالطريق المشار إليه اتجاه المرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم أمين شرطة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.