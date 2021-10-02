"حشيش وسلاح".. ضبط شخص بتهمة الإتجار في المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، "له معلومات جنائية"، أثناء تردده على دائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالي - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.