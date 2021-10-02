شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء تجميل ورفع كفاءة أسوار حدائق الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف على نسب التنفيذ الحالية لها على أرض الواقع والتى شملت تفقد أعمال تطوير وتجميل أسوار قطاع هضبة الأهرام وتركيب الإنترلوك وإنشاء أرصفة للمشاة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد، تابع الأعمال الجارية بالقطاع الواقع وسط البوابة الثالثة والرابعة، مشدداً على ضرورة مراعاة اللمسة الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال، موجهاً مسئولى هيئة النظافة بالانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع على الأكثر للبدء بالقطاعات الأخرى .

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة الطريق البطيء بذلك القطاع من أعمال تجريد ونظافة ورفع المخلفات وزراعة الأشجار لإظهاره بالشكل الجمالى، إلى جانب تركيب البلدورات وأعمال إحلال وتجديد لأعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة ضمن خطة شاملة جارى تنفيذها لتحسين الصورة البصرية .

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها .

كما وجه محافظ الجيزة بتجريد وتمهيد طريق المشاة الواقع بجوار المخبز الآلى قبل البوابة الأولى لحدائق الاهرام، موجهاً بدعم كافة المساحات الفارغة والجزر الوسطى الواقعة بذلك القطاع بمسطحات خضراء وزراعتها وإضفاء لمسة جمالية بها لتتكامل المنظومة الحضارية بالقطاع بالكامل .

وخلال الجولة اطلع المحافظ على الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير طريق التجنيد ورصف وتطوير الطريق المؤدى لسنترال الرماية ومكتب البريد والذى يعد إضافة جديدة للمحاور المرورية الجارى تطويرها بتلك القطاع الحيوى الذى توليه الدولة اهتماما كبيراً .

وخلال الجولة استمع محافظ الجيزة لمطالب بعض قاطنى حدائق الأهرام حيث أكد المحافظ على استكمال مجهودات رفع المخلفات من كافة قطع الأراضى الفضاء بقطاع هضبة الأهرام مؤكداً على ضرورة تعاون أصحاب الأراضى الفضاء بإقامه أسوار عليها لمنع التعدى أو إلقاء المخلفات بها .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام .