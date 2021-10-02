شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلات مصر للطيران الداخلية والدولية على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 81 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 8863 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 81 رحلة بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج"، و21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، ورحلتى شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8863 راكبا .