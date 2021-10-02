شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: يوجه تحية تقدير واعتزاز للرئيس السابق عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس الأسبق عدلى منصور، كل التحية والتقدير والاحترام، والذى كانت مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة فى وقت من أصعب الأوقات التى مرة على مصر أمر محل تقدير واحترام كل المصريين، ومى أنا شخصيا، وتقديرا له واعتزازا على لمكانته ومكانة القضاء المصرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد احتفالية يوم القضاء المصرى.

وتنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.