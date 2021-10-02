شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مؤسسة القضاء سلطة رئيسية فى الدولة ولها مكانتها المرموقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتوجه بالتهنئة لكل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصرى العريق، الذى يواكب بداية العام القضائى، وبداية عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل بها حقوقها الدستورية في هذا المجال

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفال يوم القضاء المصرى، أن مؤسسة القضاء أحد السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة لكل مواطن.