شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء المصرى الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية، ومنهم المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار محمد مروان، والمستشار عمر حماد، والمستشار عبد المنعم عثمان، والمستشار مجدى مبروك، والمستشار عمرو مصطفى، وذلك فى يوم القضاء المصرى.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري، الذي يحضره الرئيس السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.