شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسى أول من نوه على توحيد يوم للقضاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمام احتفالية يوم القضاء المصرى، إن اليوم نحتفل بأول عيد موحد للقضاء المصرى، بجميع فروعه على تنوعها واختلافها، وهنا يجب أن أنوه على إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من نوه على توحيد يوم للقضاء المصرى إجلال للقضاء المصرى وتقديرا له، واعتزاز به، إننا قضاء مصر نؤكد إن هذه لحظة تاريخية يتيه لها الزمان، ويقف أمامها إعجابا بكم، وتقديرا لدوركم واعتزاز لشخصكم.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمام احتفالية يوم القضاء المصرى، إن الحديث عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء، والعمل على تأكيد استقلاله، وعدم التدخل فى شئونه، لهو مرئى للعيان وليس بحاجة إلى إشارة أو إشادة، ويجب أن أنوه إلى أن الرئيس السيسى هو أول من أعمل الاستحقاق الدستورى للمرأة المصرية، إذ وجهتم وبإصرار شديد ضرورة تفعيل العنصر النسائى فى التعين فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأكد المستشار سعيد مرعى، على أن كل من هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، سبق وأن قامت بتعيين المرأة المصرية بها، وأصبح ذلك مسلك مستقر لهاتين الهيئتين فى تعيين المرأة بهما، كما قامت جهة القضاء العادى بتعيين قاضيات فى محاكمها، فجلست المرأة المصرية على منصة القضاء قاضيا جنائيا، وقاضيا تجاريا، وقاضيا فى منازعات شئون الأسرة، وقاضيا فى المنازعات المدنية على تنوعها.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه تأتى درة القول بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أصدره بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، لتجلس مع زملائها قضاة هذه المحكمة على المنصة العالية للقضاء الدستورى المصرى مشاركة فى إرساء العدالة الدستورية.

وأشار المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه لا يفوت بأن أنوه كذلك إلى أن الرئيس السيسى أول من نوه بإدخال العدالة الإلكترونية فى جميع دور العدالة المصرية، ضمن المشروع الأكبر "مشروع مصر الرقمية"، فعقدت جميع الجهات والهيئات القضائية اتفاقيات مع وزير الاتصالات لرقمنة العدالة المصرية قضاء على بطئها، وجعلها سريعة ناجزة وهو ما ناديتم به وعملتم على تحقيقه منذ توليتم مسئولية هذا الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد احتفالية يوم القضاء المصرى.

وتنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.