شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات مواصلة الحوثى هجماته صوب أراضى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات مواصلة الحوثي هجماته صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة.

وتُجدّد مصر - بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم - التأكيد على وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الهجمات الإرهابية الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وتهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة؛ كما تُعرب مصر عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.