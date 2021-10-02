شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 قطع أثرية استخرجها شخص من أسفل منزله فى المراغة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (مالك محل تجارى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود (حفر بعمق 6 أمتار)، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وعُثر على (6 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فـى أثريتها).

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح ، وأن المضبوطات نتاج الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.