شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن القضاء ومنظومة التقاضى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الاحتفالية الخاصة بيوم القضاء المصرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن القضاء في مصر ومنظومة التقاضى داخل الدولة المصرية، والذى استعرض تاريخ القضاء المصرى منذ قديم التاريخ والتطورات المتلاحقة للقضاء خلال السنوات الماضية والهيئات القضائية الموجودة داخل مصر.

وتنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.