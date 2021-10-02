شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقرا للشهر العقارى وميكنة 305 فرق توثيق وإضافة خدمات إلكترونيا في 109 مكاتب بريد، وخدمات إلكترونية للشهر العقارى والتوثيق وذلك من خلال سيارات التوثيق المتنقل.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته في احتفال يوم القضاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإداري باستخدام الوسائل التكنولوجية وتقديم الخدمات ذات الصلة، وسيكون لكل جهة قضائية مقرا هذا المدينة.. يتباهى مع الجمهورية الجديدة.. وسوف تكون هذه المدنية وجها عصريا يتماشى مع الجمهورية الجديدة ويؤكد على تضافر السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية في العاصمة الجديدة.

وشدد وزير العدل على أن الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز كفاءة القائمين عليها.. من خلال اتاحة تشريعات وأحكام قضائية الكترونيا لأعضاء الجهات القضائية.. ودعمهم في الدراسات العليا وغيرها ،متابعا: "نحتفل اليوم بيوم القضاء.. وبدء السنة القضائية ويوم بداية التحاق المراة في النيابة العامة ومجلس الدولة وهو ما يؤكد دعم الرئيس السيسى للمرأة.