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بدء فعاليات احتفال يوم القضاء المصرى بحضور الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية يوم القضاء المصرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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