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الإسكان: تسليم دفعة جديدة من أراضى الإسكان المتميز بالعاشر 10 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز مدينة العاشر من رمضان، يوم الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الأربعاء 20/10/2021، تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه على العميل الفائز بقطعة أرض التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز لإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات قبل الاستلام.

 

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ37 المجاورة الأولى من 1 : 30، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 42، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع بالمجاورة السابعة من 1 : 11، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 4، يوم الخميس 14/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 17/10/2021 : الأربعاء 20/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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