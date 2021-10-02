شكرا لقرائتكم خبر عن عدل وضع استخدام التكييف خلال فصل الخريف لـ"المروحة" لتقليل فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء تبدأ معدلات استهلاك الكهرباء الشهرية فى الانخفاض، وبالتالي انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء، ومن أهم طرق ترشيد الاستهلاك خلال فصل الخريف هو تعديل وضع التكييف من التبريد إلى المروحة، وفيما يلي مميزات تشغيل وضع المروحة :

1- وضع المروحة التي تعمل من خلال التكييف تستخدم نفس مقدار الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المرواح العادية .

2- تعد هذه الخاصية مناسبة في الفترة ما بين الشتاء و الصيف "الخريف".

3- تعمل هذه التقنية على تنقية الهواء قبل إخراجه إلى الغرفة، و ذلك من خلال دخوله إلى فلاتر التكييف قبل تمريره إلى محيط الغرفة.

4-يعتبر استخدام وضع المروحة في جهاز التكييف من الأوضاع التي تؤدي إلى التوفير في استهلاك الطاقة، وذلك نظراً لأن الضاغط “الكومبريسور” يتوقّف عن العمل خلال تفعيل وضع المروحة.

5-لا ينتج عن استخدام وضع المروحة خروج الهواء البارد، بل يؤدي إلى الحصول على تهوية مُحسّنة تعمل وتساعد على خفض درجة حرارة الغرفة.