شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالية يوم القضاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، احتفالية يوم القضاء المصرى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع المستشار عمر مروان وزير العدل؛ حيث استعرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بانطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة مطلع شهر أكتوبر، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.