شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم جميع العاملين بشركة مياه القليوبية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة على تطعيم العاملين فى الشركة بلقاح كورونا، ممن سجلوا أسماءهم عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لتلقي اللقاحات، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

حيث نظمت الادارة العامة للعلاقات العامة بالشركة بالتنسيق مع مديرية الصحه بالقليوبية، لتوفير فرق طبية متنقلة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة والفروع التابعة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إعداد مخطط كامل والإسراع فى استكمال تلقي جميع العاملين بالفروع التابعة، وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة للتطعيم، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وذلك لضمان انتظام العمل، والحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

وأضاف "مجاهد " أن هناك جهداً كبيراً مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية ، موجهاً الشكر والتقدير للاطباء والفنيين على حرصهم على تطعيم جميع الموظفين .