شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط الواجب توفرها للتسكين بمدن جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة الشروط الواجب توافرها فى من يريد السكن بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة، والتى تتمثل فى الآتى:

1 - أن يكون الطالب ساكن خارج نطاق القاهرة الكبرى ( طبقا للخريطة المعمولة بها ) .

2 - أن يكون مقيدا كطالب منتظم بإحدى كليات جامعة القاهرة بأقسام الليسانس أو البكالوريوس أن يكون ناجحا ومنقولا للفرقة الأعلى بدون مواد رسوب.

3 -ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ويستثنى من ذلك عقوبات لفت النظر والإنذار والحرمان من الخدمات الطلابية مالم يتضمن الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية.

4 - ألا يكون قد صدر ضده قرار من السلطة التأديبية بالمدن الجامعية بتوقيع عقوبة الإنذار أو الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية بصفة مؤقتة أو نهائية في العام السابق مباشرة.

5 - ألا يكون قد أنهيت إقامته بالمدن الجامعية إداريا لعدم سداد الرسوم أو التغيب عن المدن مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة.

6- أن تثبت لياقته الصحية ويستثنى من ذلك الحالات الصحية ذات الفئة الأولى والثانية بتقرير رسمى من الإدارة العامة للشئون الوقائية بالجامعة . الكفيف ، الشلل . المعاقين ، الحالات الصحية الصعبة الأخرى.

7 - ألا يكون الطالب متزوجا أو الطالبة متزوجة.

8 - الا يزيد سن الطالب / الطالبة في أول أكتوبر 2021 عن:

1- سنوات النقل ( القدامي ) عن 26 عاما.

2- مستجدون ( ثانوي عام ) عن 19 عاما.

3 - مستجدون ( معاهد فني ) عن 21 عاما.