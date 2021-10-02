أخبار مصر

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار إستمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائره نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال.

ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب الصومالى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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