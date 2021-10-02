شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف طالب يبدأون الدراسة "أون لاين" بأروقة الجامع الأزهر الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهری بالجامع الأزهر الشريف، إن الدراسة سوف تبدأ "أون لاين" بانتظام بداية من الأسبوع الجارى، مشيراً إلى أن الجامع الأزهر به أكثر من 80 ألف دارس؛ منها 30 ألفا فى أروقة العلوم الشرعية على مستوى الجمهورية، و50 ألفا « قرآن کريم وتجويد » على مستوى الجمهورية .

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، فى تصريحات صحفية، أنه تم إعداد الجداول وتوزيعها على الأساتذة كل حسب تخصصه، كما يجري تسجيل الحلقات، تمهيدا لوضعها على منصات التواصل الاجتماعي الخاص بالدراسة في الأروقة الشرعية المختلفة بالجامع الأزهر، مضيفا أنه سيتم أيضا تنظيم ورش عمل للأساتذة ؛ للرد على أسئلة الطلاب وجها لوجه عبر المنصات، وكل مادة لها باحث يجمع الأسئلة ويقوم بالتنسيق مع أستاذ المادة ؛ للرد عليها ، كما يتابع الحضور والغياب وغير ذلك .

ولفت إلى أن الجداول مقسمة حسب المنهج، ووفق مراحل الدراسة برواق العلوم الشرعية: مرحلة تمهيدية ومرحلة متوسطة والمرحلة التخصصية ، أما دراسة القرآن الكريم والتجويد والقراءات ، وبرنامج شرح الكتب التراثية لها أوقات أخرى غير الأوقات التي يكون فيها جدول الدراسة للعلوم الشرعية والعربية ، حيث تكون الدراسة المنتظمة من الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة ، أما دراسة كتب التراث فتكون موزعة على الفترة الصباحية والفترة المسائية .

وأضاف أن من يدرس كتب التراث هم أساتذة من هيئة كبار العلماء، وأساتذة من جامعة الأزهر ، كل حسب مجال تخصصه، مبينا أن الدراسة تكون في 18 محافظة على مستوى الجمهورية ، إضافة للجامع الأزهر .