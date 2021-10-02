شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة من وعاظ الأزهر قبل سفرهم للابتعاث بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2021/2022، وحدد المجمع " شنطة" المبعوث وأبرز ما يجب أن تحويه من أغراض، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، وذلك على النحو الآتى:

1- بيان بإخلاء طرف المرشح من المعهد والمنطقة التابع لها من المتعلقات الرسمية، وبأنه ليس مطلوبا للتحقيق أمام جهة إدارية أو قانونية أو قضائية، ويصدر هذا البيان من جهة العمل فقط.

2- استخراج جواز سفر حدیث بالزي الأزهري للعلوم الدينية مع تصویره ( 5 ) صور واضحة بالألوان.

3- بیان بمفردات مرتب لآخر شهر - تدرج مرتب وأنه ليس مدينا بديون واجبة السداد من مرتبه، ويصدر عن ماهيات المنطقة الأزهرية أو الجهة التي تراجع ماهیاته الشهرية ( عدد خمسة صور طبق الأصل معتمدة ).

4- 3 صورة شخصية.

5- صورة البطاقة الشخصية ( الرقم القومي ) تكون واضحة.

6- تسليم بطاقة التأمين الصحي.

7- سداد صندوق التكافل الاجتماعي لمدة عام وإحضار ما يفيد ذلك ويصور ثلاثة صور واضحة.

8- سداد جريدة صوت الأزهر بمبلغ 400 جنية وإحضار ما يفيد ذلك .

9- فتح ( 2 ) حساب بنكي أحدهما بالعملة المصرية والأخر بالعمل الأجنبية ويصور ثلاثة صور واضحة.

10- إحضار ما يفيد الحصول على إجازة حج من عدمه معتمد من المنطقة .

11- إحضار ما يفيد سداد قسط الرعاية الاجتماعية لمدة عام للمشترك وأي التزامات مادية أخرى ان كان مشترك بها أو إحضار ما يفيد عدم الاشتراك ويصور ثلاثة صور واضحة.

12- شراء نموذج كشف طبى ( نموذج 111 ) من مستشفى حكومي ( التأمين الصحي ) .

13- إحضار ملف کارتون من النوع الجيد + دمغة .

14- تجهيز عدد 1 شنطة مبعوث تحتوي على : ( عدد ( 5 ) کاکولة جديدة - عدد ( 5 ) جلباب بأسورة لونه أبيض - عدد ( 2 ) عمامة أزهرية بشال- عدد ( 5 ) جوارب- عدد ( 2 ) حذاء } وذلك لتخصص العلوم الدينية.

15- تجهيز عدد 1 شنطة مبعوث تحتوي على : ( عدد ( 5 ) بدلة - عدد ( 5 ) قميص - عدد ( 5 ) کرافاتة . عدد ( 5 ) جوارب . عدد ( 2 ) حذاء وذلك لتخصص العلوم الثقافية.