شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مخزون الأكسجين آمن وأدوية بروتوكولات كورونا متوفرة بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، مشيرة إلى تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة من قبل اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توزيع تلك البروتوكولات على كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان التى تستقبل مصابى فيروس كورونا.

وتابع وزارة الصحة والسكان أنه تتم مراجعة المخزون الاستراتيجى للأكسجين، وكذلك معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، مضيفة أنه يوجد مخزون كاف من اسطوانات وخزانات الأكسجين بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعى.

وناشدت وزارة الصحة والسكان طلبة الجامعات والمعاهد العليا المصرية كافة، بسرعة التسجيل على الموقع الالكترونى لتلقى لقاح فيروس كورونا، أو التوجه لأقرب مركز شباب مخصص لتلقى اللقاح للتسجيل والتطعيم على الفور، قبل بداية العام الدراسى الجديد، للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على مكتسبات التصدى لجائحة فيروس كورونا.