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التعليم تعلن الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تبذلها الدولة، وفى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تنفيذ ما يلى:

 

- تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

 

- تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة؛ بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة.

 

- التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

 

- التأكيد على الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم (18) بتاريخ 17/8/2021، والكتاب الدوري رقم (27)؛ بتاريخ 22/9/2021؛ بشأن متابعة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا؛ للعاملين بالتربية والتعليم.

 

- الالتزام بالإجراء الوقائي للتعامل مع حالات كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتنفيذ آليات الغلق كما يلي: 

 

- فى حالة حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل 28 يوما.

 

- فى حالة غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يتم غلق المدرسة.

 

- فى حالة غلق مدرسة في مجمع مدارس وظهور حالات بمدرسة أخرى بنفس المجمع، يتم غلق مجمع مدارس 28 يوما. 

 

- عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة، يتم غلق مدارس قرية أو مدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

 

- فى حالات توصيات لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بمحافظة، يتم غلق المحافظة (28) يوما كحد أدنى وتمتد تبعًا لتوصيات اللجنة.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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