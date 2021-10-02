شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 12 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 12 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الجيزة- الإسكندرية- الإسماعيلية- بورسعيد- السويس"، بواقع 3 أطنان لمحافظتى "الجيزة- الإسكندرية" و2 طن لكل من محافظات "الإسماعيلية- بورسعيد- السويس"، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1027 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط - أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".