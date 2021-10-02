شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم تطبيق زيادات على رسوم جمع القمامة؟ قانون المخلفات الجديد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير منظومة النظافة وفقا لقانون المخلفات الجديد على قدم وساق، والتى تشرف عليها وزارتى التنمية المحلية والبيئة، لاستعادة الوجه الحضاري لشوارع مصر، بالإضافة إلى رفع معدلات جمع القمامة.

وبالتزامن مع سير المنظومة فى المحافظات، ظهرت شائعات بشأن تطبيق زيادات جديدة فى رسوم جمع القمامة المقررة في القانون الجديد للمخلفات، وهو ما تكشفه الحكومة ونوضحه فى النقاط التالية:

1- رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تردد أنباء حول تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.

2- تواصل المركز مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

3- أكدت وزارتي البيئة والتنمية المحلية أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.

4- شددتا وزارتي التنمية المحلية والبيئة على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقاً للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد.

5- منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

6- يجرى الآن تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات.

7- ناشدت وزارتي البيئة والتنمية المحلية المواطنين بالإبلاغ الفوري على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعي المخلفات أي زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أي قصور في تطبيق المنظومة.