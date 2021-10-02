شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت القاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد؟ اعرف الإجابة × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى ينطلق خلال أيام، حيث تم تنفيذ حملات موسعة لصيانة المدارس، وفى النقاط التالية يرصد الخليج 365 اهم استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

1- تشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته.

2- مدارس القاهرة بها 2 مليون طالب و2200 مدرسة .

3- توفير المستلزمات الطبية بكميات كافية واستعواض النواقص .

4- تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس .

5- تطعيم القائمين على العملية التعليمية .

6- تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

7- الزام الجميع بارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة .

8- تعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب للفصول لتجنب التزاحم.

9- صيانة الفصول ودورات المياه وتعقيمها.

10- توفير الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي وعدم ربط تسليمها بدفع المصروفات .

11- رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين بمحيط المدارس .

12- حملات لإزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس ودهانها .

13- تطهير خزانات المياه أعلى المدارس.