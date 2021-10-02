شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت القاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد؟ اعرف الإجابة × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
1- تشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته.
2- مدارس القاهرة بها 2 مليون طالب و2200 مدرسة .
3- توفير المستلزمات الطبية بكميات كافية واستعواض النواقص .
4- تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس .
5- تطعيم القائمين على العملية التعليمية .
6- تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
7- الزام الجميع بارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة .
8- تعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب للفصول لتجنب التزاحم.
9- صيانة الفصول ودورات المياه وتعقيمها.
10- توفير الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي وعدم ربط تسليمها بدفع المصروفات .
11- رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين بمحيط المدارس .
12- حملات لإزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس ودهانها .
13- تطهير خزانات المياه أعلى المدارس.