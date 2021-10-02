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ينطلق 9 أكتوبر.. تعرف على الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق العام الجامعى الجديد ، وفيما يلى ينشر الخليج 365 تفاصيل الخريطة الزمنية والجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022.

- 9 أكتوبر القادم انطلاق العام الجامعى الجديد

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا

- ينتهى الفصل الدراسى الأول  في 13 يناير 2022.
 
- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022.

- يبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.

- تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022.

 

- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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