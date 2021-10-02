شكرا لقرائتكم خبر عن "الشخصية المصرية".. عنوان عدد أكتوبر من مجلة الديموقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر عدد أكتوبر من مجلة الديموقراطية بعنوان "الشخصية المصرية"، والذى تناول العديد من الملفات المهمة منها الشخصية المصرية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى في أكثر من مناسبة.



وأشار العدد الـ84 من مجلة الديمقراطية (أكتوبر 2021) إلى أن الإنسان هو جوهر كل جديد، وإعادة بناء الإنسان هي الشرط الرئيسي لأى بناء جديد، حيث إن بناء منظومة متكاملة جوهرها الإنسان المصري بسلوكياته ومنظومته، وكان ذلك واضحًا في كثير من خطابات الرئيس منذ توليه الحكم فى 2014، وأشد جراءة وأكبر صراحة ومباشرة في كلمته التاريخية خلال الحلقة النقاشة "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل" التي جاءت ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان فى الحادي عشر من سبتمبر 2021.



وتناولت افتتاحية العدد "بناء الشخصية المصرية والمفهوم الشامل لحقوق الإنسان"، لتؤكد أن الدولة المصرية تعمل وفق برنامج مؤسسي ومنهجي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وأضافت لها من مكونان وروية متخذ القرار بعداَ آخر هو أن تكون عادلة ومن ثم لا تهتم فقط بالتنمية العمرانية بل تهتم ببناء الإنسان كمكون رئيسي، وهو ما تٌمكن الشخصية المصرية من أتعبر عن نفسها، وأن تستعيد بريقها لمواجهة تحديات ما بعد العصر الرقمي.



كما تسعى الدولة لبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً صحياً وعقلياً و ثقافياً، إيماناً بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده فى مصر القوية الحديثة المدنية، وأن مشروع "حياة كريمة" مشروع يتوافق مع كامل المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة كمؤشرات ومقياس لعملية التنمية المستدامة، فى ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محوري فى مشروعها التنموي الشامل في رؤية مصر 2023، وبما يدعم مشروع مصر القومى فى هذا العصر "حياة كريمة" لكل مواطن مصري.



وجاء ملف العدد شاملا ووافيا بـ 14موضوعا مختلفا ومتنوعا عن الشخصية المصرية، منها: الشخصية القومية المصرية في أتون الحداثة الطرفية، الشخصية المصرية بين التسامح والتطرف، المكون الأمني والديني فى الشخصية المصرية، الغيبيات والخرافات والتدين الشعبي في الشخصية المصرية، الروابط الاجتماعية في الشخصية المصرية.



واشتمل هذا العدد من مجلة الديمقراطية على دراستان، أولاهما: "المرأة في الجمهورية الجديدة.. الحقوق والمشاركة السياسية (دراسة حالة برلماني 2015 و2020". وثانيهما عن "التعليم عن بعد في ظل "جائحة كورونا".. التجارب الدولية و تناولت عدة الآثار النفسية لتطبيقه، ومقالتان الأولى بعنوان "بطولات الجيش المصري بين السينما والمسرح"، والثانية بعنوان "الإسلام السياسي والوعي الزائف.. التدين الموازى مقابل الهوية الوطنية".







