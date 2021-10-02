شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "Aeroflot Airlines'' القادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة “Aeroflot Airlines”، القادمة من روسيا، والتى من المقرر تشغيلها بواقع رحلة يوميا.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات على موقع فيس بوك، فقد استقبل مسئولى المطار بشرم الشيخ الرحلة بالجسر المائى، فور هبوط الطائرة وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول، والتأكد من وجود تحليل pcr، لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب، فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار شرم الشيخ الدولى، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.







