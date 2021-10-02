شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى تعلن نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
تنسيق المرحلة الثالثة.. التعليم العالى تعلن نتائج التنسيق بالموقع الإلكترونى
التعليم والصحة تعرضان الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد الثلاثاء المقبل
الصحة: ألف سيارة إسعاف مزودة بعناية مركزة و1510 عيادات متنقلة بـ"حياة كريمة"
التنمية المحلية توجه المحافظات بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات بكل حزم
تعرف على الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر باليوم والتاريخ
طقس مائل للحرارة غدا بالقاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل الغربية والعظمى 30 درجة
التنمية المحلية: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات تجريبيا
الكشف على 27 مليون سيدة ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل
مصادرة ثعابين وزواحف وتماسيح وسلاحف فى حملة على سوق الجمعة بالقاهرة.. صور
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"الهجرة" تطلق غدا حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لدعم "حياة كريمة"
القوى العاملة تحذر من النصب بتأشيرات العمل المزيفة للعمل بالخليج