ضبط 1.5 مليون قرص أدوية مهربة جمركيا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة القبض على مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأمكن ضبط مليون وخمسمائة ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "منشطات – فيتامينات - أدوية تخسيس – مكملات غذائية" مهربة جمركياً مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وتبين أن المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وتواصل الإدارة شن حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى.