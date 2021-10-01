وفد من شباب منتدى الشباب المصري الروسي في زيارة للأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الجمعة، وفدًا من الشباب الروسي والمصري المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021، ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني بين البلدين.

وحرص الوفد الروسي على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.

ويذكر أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من مثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحة المصرية، حيث نظمت العديد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية.