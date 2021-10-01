طرق جديدة للاشتراك وزيادة التغطية.. فتح باب التقديم لمشروع علاج الأطباء وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن اتحاد المهن الطبية، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم وأعضاء اتحاد المهن الطبية اعتباراً من أول أكتوبر وحتى آخر ديسمبر 2021 م علي أن يبدأ الانتفاع بالخدمة من أول يناير 2022 وحتى آخر ديسمبر 2022.

وطالبت نقابة الاطباء، الأعضاء الراغبين في التجديد للمشروع فقط حفاظًا على صحتهم وأمنهم وسلامتهم من التجمعات بالتجديد عن طريق إحدى الطرق الإلكترونية التالية:

1- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول اضغط هنا

2- أي نقطة من نقاط فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع ذكر كود نقابتك كالتالي (بشري 758 - صيادلة 759 - بيطري 760 - أسنان 761)

3- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122.

4- الدفع الإلكتروني بالموقع الرسمي لمشروع العلاج اضغط هنا

أما الأعضاء الراغبين في الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى أو الإضافة أو الحذف أو المنقطعين عن الاشتراك بسنوات سابقة يتم الاشتراك عن طريق التوجه لأحد مقرات المشروع لتقديم الأوراق المطلوبة لإتمام عملية الاشتراك.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد عن زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع والعضو ليصبح 45000 بدلاً من 40000 جنيه سنوياً لكل الفئات، بنسبة 70% للمشروع و 30% للعضو ) وكذلك الزوج/الزوجة والأولاد( فيما تبلغ نسب المساهمة للوالدين 60% للوالدين و 40% للمشروع، مع إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك.

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