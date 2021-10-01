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ضبط 15 طن منظفات صناعية تهدد الصحة العامة في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الجهود عن ضبط 15 طن منظفات صناعية "كلور – ماغنسيوم ألوان صناعية - سلوفنيك" معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون بيانات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

مالك شركة لتعبئة وتوريد خامات المنظفات والسلفونيك بدون ترخيص بمحافظة القليوبية كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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