إعادة محاكمة 20 متهما في "فض اعتصام رابعة".. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".
تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عما.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية - ميدان هشام بركات حاليا- وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.