مصادرة 7 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من مباحث التموين ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط المدير المسؤول بحوزته 7 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

التحريات أشارت إلى أن أن المشكو في حقه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.