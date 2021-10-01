60 ثانية من البلطجة.. كيف تعاملت الشرطة مع فيديو ضرب شاب بدهشور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات قديمة بين عائلتين تعود إلى عام حاول معها عقلاء القرية وضع نهاية لمسرحية هزلية تُنذر بنزيف دماء لن يتوقف لكن دون جدوى. الرغبة في الانتقام سيطرت على أحد الطرفين ليرتكبوا حادثا مؤسفا على مرآى ومسمع من المارة.

الأحد الماضي عجت صفحات مركز البدرشين جنوب الجيزة بمقطع فيديو مدته دقيقة ونصف التقطته إحدى كاميرات المراقبة بقرية دهشور تحت عنوان "دهشور تستغيث بلطجة عائلة التومي".

60 ثانية فقط كانت كفيلة بتأجيج غضب مشاهدي الفيديو ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادوا نشر المقطع على نطاق واسع مطالبين برد حازم وعاجل من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

تظهر اللقطات 3 أشخاص يطاردون شابا حتى حاصروه بأحد الأزقة لينهالوا عليه بالضرب بالشوم تارة وسلاح أبيض تارة أخرى مسددين له اللكمات والركلات دون هوادة بينما اكتفى المارة بالمشاهدة خشية تعرضهم لمكروه من ثلاثتهم.

المقطع حظي بمتابعة ورصد إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عاصم أبو الخير الذي أصدر توجيهاته للعميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بفحص الواقعة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين أكدت صحة الواقعة واعتداء 3 أشخاص بالضرب على الشاب؛ بسبب خلافات الجيرة، وأحدثوا إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم دخل على إثرها في غيبوبة يتلقى بموجبها العلاج بالمستشفى.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطوة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.