نصبوا على شركات مقاولات بالقاهرة... عصابة "المُشاغبين الثلاثة" في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على أصحاب شركات المعدات الثقيلة والمقاولات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولي القطاع القانوني بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة يفيد بتقدم أحد المواطنين لمسئولي الفرع طالبا صرف قيمة شيك بنكي منسوب صدوره للبنك والذي تبين أنه "مزور".

بالانتقال إلى مقر البنك أمكن التقابل مع مقدم الشيك (صاحب شـركة مقـاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حيث تبين تقدمه لمسئولي البنك طالبا صرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بقيمة مبلغ (540 ألف جنيه) وبفحص الشيك محل الواقعة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه قد تعرض للتزوير بمحو بياناته الأصلية وإضافة بيانات مزورة "شركة المقاولات العامة، رقم الحساب، توقيعات مقلدة، ختم مقبول الدفع".

وبمناقشته أقر بعدم علمه بكون الشيك مزور حال التقدم به لمسئولي البنك وتعرضه لواقعة احتيال من قبل تشكيل عصابي تمكن من الاستيلاء منه على معدات بناء وتشييد بقيمه مبلغ (540 ألف جنيه) وتسليمه الشيك المزور بنفس تلك القيمة استيفاء للاتفاق.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء تلك الواقعة (موظف بالبنك محل الواقعة و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية") حيث كونوا تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب شركات المقاولات وذلك عن طريق قيام موظف البنك باستصدار دفتر شيكات من البنك وقيامه بتعمد فقده والإبلاغ عن ذلك ثم يقوم بتسليمه لآخر ليقوم بتزوير بيانات الشيك ويقوم الثالث بإجراء عمليات دعاية إلى شركة وهمية طالبا معدات ثقيلة لتأجيرها من تلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعند وصوله إلى أي من المجني عليهم يقوم المتهم الرابع الذي "له معلومات جنائية" بمقابلة المجني عليهم وإيهامهم بأنه صاحب الشركة الوهمية وإظهار مظاهر الترف والثراء لإحكام الأسلوب الإجرامي على المجني عليه ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على معدات بناء ثقيلة بمبالغ كبيرة مقابل إعطاء المجني عليه الشيك المزور والذي يكتشف تزويره بعد اختفاء المتهمين وقيامه بمحاولة صرفه من البنك المصدر للشيك.

عقب تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين.. وعثر بحوزتهم على ( 2 شيك بنكي منسوب صدورهما لذات البنك "مزورين"- محضر فقد- 5 هواتف محمولة- جهاز لاب توب يقوموا من خلاله بتزوير بيانات الشيكات والذي وُجد بداخله برامج تدل على ذلك).

بفحص هواتف المحمول وجهاز الكمبيوتر تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه وارتكابهم واقعة أخرى مماثلة بذات الأسلوب واستيلائهم على معدات البناء والتشييد من الضحايا وبيعها واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

تم التوصل إلى مجني عليه آخر تم استدعائه تليفونيا، والذي استولوا من شركته على مبلغ مليون جنيه ونصف بنفس الأسلوب الاحتيالي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.