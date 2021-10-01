شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة تشكيل عصابى تقوده سيدة فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف 60 قطعة يشتبه فى أثريتها بحوزة تشكيل عصابي تقوده سيدة، تخصص فى التنقيب عن الآثار بأحد منازل قرية "قاى" التابعة لمركز إهناسيا.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية "قاي" بدائرة المركز، بقيام جيرانهم بالتنقيب عن الآثار، بمعاونة آخرين، باستخدام أدوات حفر ومواتير مياه، ووجود حفر وتسريب مياه خارج المنزل.

وانتقل العقيد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، والرائد أحمد بهجت رئيس المباحث، والرائد سعيد ماضي، نائب المأمور وأمناء وأفراد من قوة المركز لموقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وتم ضبط الأشخاص المًبلغ عنهم، والتحفظ على أدوات الحفر والقطع الأثرية المضبوطة.

ودلت التحريات الأولية، أن التشكيل مكون من 11 شخصا وتقوده سيدة، تخصص بالتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، وهم: "ابتسام ك.ك" ربة منزل، 56 سنة، و"محمد م.أ" 39 سنة، مقيمان حي الرمد ببني سويف، و"احمد ف.ح" عامل، 35 سنة، و"محمد ك.م" عامل، 29 سنة، و"محمد ب.ع" 28 سنة، عامل، و"محمود ص.ع" عامل، 32 سنة، و"هشام م.س" عامل، 22 سنة، و"يوسف ش.ف" طالب، 21 سنة، و"كمال ع.س" طالب، 19 سنة، يقيمون محافظة الفيوم، و"عبدالعزيز هـ.ع" 21 سنة، طالب، و"رمضان س.ع" 21 سنة، طالب، يقيمان المطرية بالقاهرة.

وعثرت القوات داخل المنزل على 60 قطعة يشتبه في أثريتها، وأدوات حفر عبارة عن "فأس و2 كوريك و2 موتور غاطس" فتم التحفظ عليها وعلى المتهمين، حيث تم اقتيادهم لمركز شرطة إهناسيا وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت استدعاء لجنة من الآثار لمعاينة القطع المضبوطة لبيان مدى أثريتها.

وكّلف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية، جمال أبو بكر مدير آثار مصر الوسطى، وعمر ذكي، مدير عام آثار بنى سويف، بتشكيل لجنة لمعاينة موقع البلاغ وفحص القطع الأثرية، مكونة من: كمال حسين عبد العزيز، مدير آثار غرب بنى سويف، وأحمد محمد عبدالعظيم، ووليد محمدين، مفتشا الآثار، وأقرت اللجنة بأثرية القطع المضبوطة وعددها 60 قطعة، ترجع للعصر الروماني، وتم نقلها للمخزن المتحفي بمنطقة آثار إهناسيا بقرار من النيابة العامة.