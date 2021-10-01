شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الجمهورية الجديدة قادرة على مواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الجمهورية الجديدة قادرة على مواجهة الأزمات.. «التنمية المحلية»: شبكة محمول لاسلكية حكومية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.. تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ في 5 محافظات تجريبيا.. المشروع يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .. ومصر نجحت بإشادات دولية فى اجتياز جائحة كورونا.

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