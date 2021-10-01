أخبار مصر

تعرف على شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن شروط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر لحاملى الشهادة الاعدادية من الإناث للعام الدراسي 2021/2022 ، وهى كالاتي

1- تبدأ شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر فى قبول الدفعة الأولى من الإناث الحاصلات على الشهادة الاعدادية للالتحاق بمعهد القمة للتمريض للعام الدراسي الجديد 2020/2021

2-  يفتح المعهد  أبوابه هذا العام لاستقبال اول دفعة من دارسى التمريض بعد الشهادة الاعدادية ،  للفتيات فقط.

3- يشترط ان تكون مقيمه بمحافظه القاهره الكبرى.

4-ان تكون المتقدمة حاصله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم.

5- ، لا تكون المتقدمة متزوجه ولا يسمح بالنقل الي محافظه اخرى .

6-يشترط الالتحاق بمعهد القمة للتمريض أن تكون  لأعلى المجاميع المتقدمه ويتم تحديد الحد الادنى بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.

7-، ومن المقرر ان يبلغ قيمة  المصروفات الدراسيه حوالى 8 الاف جنيه في العام الدراسي.

8-اجتياز اختبار الاملاء و اللغة العربية و الانجليزية.

9-اجتياز الكشف الطبي.

10-اجتياز الاختبارات الشخصية و النفسية و القدرات.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا