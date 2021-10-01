شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الآثار تبدأ تنظيف وصيانة التماثيل بـ80 ميدان وحديقة عامة بداية من 3 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة السياحة والآثار، المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، وذلك اعتبارًا من يوم بعد غد الأحد الموافق 3 أكتوبر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذه الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو غير الأثرية التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدًا على أن جميع أعمال التنظيف والصيانة تتم بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لما لديهم من خبرة في هذا المجال.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال الصيانه الدورية تشمل إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة؛ بإلاضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وسوف تستمر المرحلة لمدة شهر تقريبا وستشمل حوالي 80 ميدان في محافظات كل من القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا والاسكندرية والبحيرة وشرق الدلتا والبحر الأحمر والاسماعيلية وبورسعيد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة بدأت في 22محافظة، وكان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزينه بمسلة وعدد من الكباش وافتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبري قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والاسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.