شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر رابط موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات لمعرفة نتيجة المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والتى من المقرر أن تعلن عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة ترشيحهم للكليات.



ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى:

www.Tansik.Egypt.gov.eg



وكانت وزارة التعليم العالى أصدرت، منذ قليل بيان صحفى حول إعلان نتائج قبول (الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد) عام 2021.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن مكتب التنسيق قد أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-



عدد الطلاب المتقدمين فى الشعبة العلمية 113131، وفى الشعبة الأدبية 82635 طالب وطالبة بإجمالى 195766 من الطلاب .

وذكرت وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالشعبة العلمية بالنسبة للكليات الجامعية سجل 79376 طالب والشعبة الأدبية 20681 طالب وطالبة بإجمالى 100057 من الطلاب ، كما بلغ ترشيح طلاب الشعبة العلمية للمعاهد التابعة للوزارة 28918، وطلاب الشعبة الأدبية المرشحين للمعاهد 60874، بإجمالى 89792، وبالتالى يبلغ إجمالي طلاب المرحلة المرشحين للكليات والمعاهد 189849 من الطلاب.