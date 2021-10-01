شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جولة الرئيس السيسى اليوم للمحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رئاسة الجمهورية فيديو تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسى تفقد اعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة و رفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة الي منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.