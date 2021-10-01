شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببيروت يبحث مع أعضاء الحكومة اللبنانية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر في لبنان، الدكتور ياسر علوى مع عدد من أعضاء الحكومة اللبنانية، للتباحث حول سبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، كما تم استعراض آخر التطورات السياسية والاقتصادية فى لبنان. وفق الصفحة الرسمية للسفارة.

ومن بينهم نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الإعلام جورج قرداحى، والدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة، ونائب البرلمان اللبنانى إيلى فرزلى.

وتناول السفير خلال لقائه الشامى والخليل المفاوضات المرتقبة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب تشكيل لجنة التفاوض والتي تضم في عضويتها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة فى مسار التفاوض.

وخلال لقائه السابق مع وزير الإعلام، تم بحث آخر التطورات السياسية ومجالات التعاون بين البلدبن في مجال الإعلام ومتابعة تأمين استمرار بث تليفزيون لبنان على قمر "نايل سات".

وخلال لقائه مع وزير الزراعة تم مناقشة التعاون بين مصر ولبنان، والترتيب لانعقاد اللجنة الزراعية المشتركة في القاهرة خلال الفترة المقبلة.