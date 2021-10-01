شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ثعابين وزواحف وتماسيح وسلاحف فى حملة على سوق الجمعة بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بحي الخليفة بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطرى وحى الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم بالفعل اليوم الجمعة شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية ، حيث تم ضبط عدد من حوالي 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف ، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح شعراوى أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسئولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التى عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها الى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد وزير التنمية المحلية ، أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبية على مسئولى حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ، بالإضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة.