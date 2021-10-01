أخبار مصر

معلومات الوزراء: صناعة البتروكيماويات تسجل زيادة 50% في إيرادات 2020/2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: صناعة البتروكيماويات تسجل زيادة 50% في إيرادات 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يرصد أهم المعلومات الخاصة بصناعة البتروكيماويات في مصر، من حيث حجم الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها.

 

وتضمن الإنفوجراف الإشارة إلى حجم الإنتاج الذي تخطى 4 ملايين طن خلال 2020/2021 مع معدل زيادة فى الإيرادات وصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق.

 

وعلى صعيد أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع البتروكيماويات؛ يأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمار 7.5 مليارات دولار؛ ومشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمار 8 مليارات دولار.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا