معلومات الوزراء: صناعة البتروكيماويات تسجل زيادة 50% في إيرادات 2020/2021

وتضمن الإنفوجراف الإشارة إلى حجم الإنتاج الذي تخطى 4 ملايين طن خلال 2020/2021 مع معدل زيادة فى الإيرادات وصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق.

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يرصد أهم المعلومات الخاصة بصناعة البتروكيماويات في مصر، من حيث حجم الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها.

محمد يوسف

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