بتعاملات 90 مليون جنيه.. ضبط 11 تاجر مخدرات بتهمة غسل الأموال بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 11 تاجر مخدرات بتهمة غسل الأموال بـ 3 محافظات.

وكانت الإدارة اتخذت الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 11 شخصا، لستة منهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية" تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنيه تقريبا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.